مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المكاتب الأستشاريه بالسعوديه ( جميع أنحاء المملكه ) : مهندس بيئى بالشروط الأتيه : خبره لا تقل عن 5 سنوات . مؤهل عالى . يفضل أن يكون سبق العمل له بالسعوديه .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073623
اتصل
5,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل