مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى المكاتب الأستشاريه بالسعوديه ( جميع أنحاء المملكه ) : مهندس بيئى بالشروط الأتيه : خبره لا تقل عن 5 سنوات . مؤهل عالى . يفضل أن يكون سبق العمل له بالسعوديه .