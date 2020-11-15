مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى المكاتب الأستشاريه بالسعوديه ( جميع أنحاء المملكه ) : مهندس بيئى بالشروط الأتيه : خبره لا تقل عن 5 سنوات . مؤهل عالى . يفضل أن يكون سبق العمل له بالسعوديه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى