مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى المكاتب الأستشاريه بالسعوديه ( جميع أنحاء المملكه ) : مهندس بيئى بالشروط الأتيه : خبره لا تقل عن 5 سنوات . مؤهل عالى . يفضل أن يكون سبق العمل له بالسعوديه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/11/2020
رقم الإعلان: 2073475
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لأحدى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه بالسعودية - في الجيزة مصر

عاجل مطلوب لأحدى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

عاجل مطلوب لأحدى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه والحاصله علي الأيزو بالرياض - السعوديه.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

5,000 ريال

15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المكاتب الأستشاريه بالسعوديه ( جميع أنحاء المملكه ) : مهندس بيئى بالشروط الأتيه : خبره ل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مهندس معمارى تصميم خبرة بالأكواد السعوديه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المكاتب الأستشاريه بالسعوديه ( جميع أنحاء المملكه ) : مهندس بيئى بالشروط الأتيه : خبره ل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه (الرياض ) : مهندس كهرباء خبرة بأعمال الأنظمه الأمنيه والتحكم وخبرة فى .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الصناعات المعدنيه بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس إنتاج خبرة فى تصنيع التانك بجميع أن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

12/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الصناعات المعدنيه بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس إنتاج خبرة فى تصنيع التانك بجميع أن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المكاتب الأستشاريه بالسعوديه ( جميع أنحاء المملكه ) : مهندس بيئى . مهندس معمارى تصميم خب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المكاتب الأستشاريه فى السعوديه ( الرياض ) : *مهندس معمارى تصميم خبرة 8 : 15 سنه ( حبرة .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المكاتب الأستشاريه فى السعوديه ( الرياض ) : *مهندس معمارى تصميم خبرة 8 : 15 سنه ( حبرة .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس كهرباء صيانه ماكينات بلاستيك خبرة بالمصانع .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس كهرباء صيانه ماكينات بلاستيك خبرة بالمصانع .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( خميس مشيط ) : مهندس مدنى خبرة فى اعمال الصيانه والتشغيل وسبق العمل .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مكاتب الاستشارات الهندسيه بالسعوديه : مهندس كهرباء مصاعد . مهندس كهرباء تنفيذ . مهندس كه.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مكاتب الاستشارات الهندسيه بالسعوديه : مهندس ميكانيكا مصاعد . مهندس ميكانيكا تنفيذ + شهاد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/10/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager