مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 21/11/2020 الساعه 2 ظهرا بمقر شركه أجاده على العنوان التالى : 3 شارع الموسيقار على إسماعيل بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 برجاء الحضور بالسيرة الذاتيه وارتداء الكمامه . محاسب مالى خبرة لا تقل عن 5 سنوات . يفضل وجود رخصه قياده . السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة ببرامج المحاسبه المختلفه . الراتب من 3000 ل 3500 الاساسى + توفر الشركه السكن والاقامه والتامين الطبى والمواصلات برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه أجاده ل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073185
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