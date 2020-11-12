مطلوب للسفر للسعوديه

سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 21/11/2020 الساعه 2 ظهرا بمقر شركه أجاده على العنوان التالى : 3 شارع الموسيقار على إسماعيل بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 برجاء الحضور بالسيرة الذاتيه وارتداء الكمامه . محاسب مالى خبرة لا تقل عن 5 سنوات . يفضل وجود رخصه قياده . السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة ببرامج المحاسبه المختلفه . الراتب من 3000 ل 3500 الاساسى + توفر الشركه السكن والاقامه والتامين الطبى والمواصلات برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه أجاده ل