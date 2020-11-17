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تفاصيل الإعلان
سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 21/11/2020 الساعه 2 ظهرا بمقر شركه أجاده على العنوان التالى : 3 شارع الموسيقار على إسماعيل بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 برجاء الحضور بالسيرة الذاتيه وارتداء الكمامه . مطلوب لكبرى شركات المياه فى السعوديه ( المنطقه الشرقيه ): مندوب مبيعات او سائق بالشروط الأتيه : * السن لا يزيد عن 35 سنه . * خبرة عامه فى مجال المبيعات لا تقل عن سنتين . * رخصه قياده رخصه أولى - ثانيه - ثالثه - خاصه ولكن بشرط معرفه قياده سيارات الديانا . 01010766992
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

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العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/11/2020
رقم الإعلان: 2073184
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

سيتم عمل المقابلات الشخصيه غدا الأربعاء الموافق 18-11-2020 الساعه 2 ظهرا بمقر شركه أجاده على العنوان.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب كاشير مواد غذائية لشركة بمدينة بيشة - في الجيزة مصر

مطلوب كاشير مواد غذائية لشركة بمدينة بيشة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركة مواد غذائية بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية كاشير مواد غذائية خبرة لاتقل عن 5 سنوا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

250 ريال

16/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مناديب مبيعات مياه بالشروط التاليه: - السن لا يزيد عنه 35. - خبرة لا تقل عن سنتان بمجال المياه والعص.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : حاصل عل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

كبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مطلوب للتعاقد: مشرفين مبيعات مياه* بالشروط التاليه: - ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مناديب مبيعات مياه بالشروط التاليه: - السن لا يزيد عنه 35. - خبرة لا تقل عن سنتان بمجال المياه والعص.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

15/11/2020
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مطلوب للتعاقد: مشرفين مبيعات مياه* بالشروط التاليه: - ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

*مناديب مبيعات مياه بالشروط التاليه: - السن لا يزيد عنه 35. - خبرة لا تقل عن سنتان بمجال المياه والع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مطلوب للتعاقد: مشرفين مبيعات مياه* بالشروط التاليه: - ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

14/11/2020
صورة الاعلان: يوجد مقابلة لشركة تسويق عقارى بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● مسوق - في الجيزة مصر

يوجد مقابلة لشركة تسويق عقارى بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● مسوق

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

يوجد مقابلة لشركة تسويق عقارى بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● مسوق عقارى ●}}:: -.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : حاصل عل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( الرياض – جده – القصيم ) / مندوب مبيعات خبرة بمجال الأجهزة الأليكترون.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

السن لا يزيد عن 35 سنه لجميع الوظائف . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى ع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مسؤله تسويق ومبيعات . يلزم لجميع الوظائف الشروط الاتيه : : السن لا يزيد عن 35 سنه . انـاث فقط . إ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

9/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( الرياض – جده – القصيم ) / مندوب مبيعات خبرة بمجال الأجهزة الأليكترون.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2020
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