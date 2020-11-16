مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مناديب مبيعات مياه بالشروط التاليه: - السن لا يزيد عنه 35. - خبرة لا تقل عن سنتان بمجال المياه والعصائر والمواد الغذائيه. - رخصة قيادة ثالثه أو ثانيه أو أولى. - القدرة على قيادة سيارات النصف نقل. - خالي من أي مرض يعيق العمل مثل أمراض الديسك. - يجيد القراءه والكتابه. - لديه قدره على التحمل. ** الوظائف متاحه للمقيمين بمصر فقط. الايميل Tec@ejadahr.com رقم الواتس اب: 01010766992
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072755
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