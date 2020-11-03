مطلوب للسفر للسعوديه

*مبرمج بلغه الفيجوال بيسك بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس علوم كمبيوتر . خبرة بلغه الفيجوال بيسك 6 لا تقل عن 5 سنوات . معرفه جيده بقاعده البيانات SQL – server لم يسبق له السفر للسعوديه السن 20 : 30 سنه أعزب