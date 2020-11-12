مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
*مسؤل دعم فنى بالشروط الأتيه : حاصلى على بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال الدعم الفنى لبرامج الكمبيوتر . معرفه جيده ببرامج البرمجه MSACCESS – MSSQL السن من 20 : 30 سنه أعزب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01010766992

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العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/11/2020
رقم الإعلان: 2072665
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