مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|*مسؤل دعم فنى بالشروط الأتيه : حاصلى على بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال الدعم الفنى لبرامج الكمبيوتر . معرفه جيده ببرامج البرمجه MSACCESS – MSSQL السن من 20 : 30 سنه أعزب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072665
2,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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