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تفاصيل الإعلان
مناديب مبيعات مياه بالشروط التاليه: - السن لا يزيد عنه 35. - خبرة لا تقل عن سنتان بمجال المياه والعصائر والمواد الغذائيه. - رخصة قيادة ثالثه أو ثانيه أو أولى. - القدرة على قيادة سيارات النصف نقل. المقابله غدا الأثنين الموافق 16-11-2020 الساعه 2 ظهرا بمقر شركه اجاده على العنوان الاتى 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف برجاء الحضور بالسيرة الذاتيه وبأرتداء الكمامه الايميل Tec@ejadahr.com رقم الواتس اب: 01010766992
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/11/2020
رقم الإعلان: 2072596
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

كبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مطلوب للتعاقد: مشرفين مبيعات مياه* بالشروط التاليه: - ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مطلوب للتعاقد: مشرفين مبيعات مياه* بالشروط التاليه: - ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

*مناديب مبيعات مياه بالشروط التاليه: - السن لا يزيد عنه 35. - خبرة لا تقل عن سنتان بمجال المياه والع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مطلوب للتعاقد: مشرفين مبيعات مياه* بالشروط التاليه: - ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

14/11/2020
صورة الاعلان: يوجد مقابلة لشركة تسويق عقارى بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● مسوق - في الجيزة مصر

يوجد مقابلة لشركة تسويق عقارى بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● مسوق

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

يوجد مقابلة لشركة تسويق عقارى بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● مسوق عقارى ●}}:: -.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : حاصل عل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

12/11/2020
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( الرياض – جده – القصيم ) / مندوب مبيعات خبرة بمجال الأجهزة الأليكترون.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

السن لا يزيد عن 35 سنه لجميع الوظائف . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى ع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مسؤله تسويق ومبيعات . يلزم لجميع الوظائف الشروط الاتيه : : السن لا يزيد عن 35 سنه . انـاث فقط . إ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

9/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( الرياض – جده – القصيم ) / مندوب مبيعات خبرة بمجال الأجهزة الأليكترون.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مندوبين مبيعات مصاعد خبرة للعمل فى شركة مصاعد بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا مندوبين مبيعات مصاعد خبرة للعمل فى شركة مصاعد بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا مندوبين مبيعات مصاعد خبرة للعمل فى شركة مصاعد بالرياض شرط الخبرة ف المجال فقط برجاء.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

6/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب موظفين تسويق عقارى بمدينة جدة - في الجيزة مصر

مطلوب موظفين تسويق عقارى بمدينة جدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب موظفين تسويق عقارى بجدة بالمملكة العربية السعودية شروط القبول  أن يكون حاصل على بكال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

350 ريال

4/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المعدات الصناعيه بالسعوديه ( جده ) : & فنى خراطه وفريزة لديه شهاده وخبرة فى المجا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : حاصل عل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

*مسؤل دعم فنى بالشروط الأتيه : حاصلى على بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال الدعم الف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2020
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