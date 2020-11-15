مطلوب للسفر للسعوديه

كبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مطلوب للتعاقد: مشرفين مبيعات مياه* بالشروط التاليه: - السن لا يزيد عنه 35. - خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمجال المياه والعصائر والمواد الغذائيه. - رخصة قيادة ثالثه أو ثانيه أو أولى. المقابله غدا الأثنين الموافق 16-11-2020 الساعه 2 ظهرا بمقر شركه اجاده على العنوان الاتى 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف برجاء الحضور برجاء الحضور بالسيرة الذاتيه وبأرتداء الكمامه 01010766992 الواتس