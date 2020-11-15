مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى المكاتب الأستشاريه بالسعوديه ( جميع أنحاء المملكه ) : مهندس بيئى بالشروط الأتيه : خبره لا تقل عن 5 سنوات . مؤهل عالى . يفضل أن يكون سبق العمل له بالسعوديه . مهندس وقايه وحمايه من الحروق بالشروط الأتيه : بكالريوس هندسه . خبرة 6 : 10 سنوات . برجاء ارسال السيره الذاتيه علي الايميل tec@ejadahr.com