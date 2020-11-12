مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|سيتم عمل المقابله الشخصيه يوم الأثنين الموافق 16-11-2020 الساعه 10 صباحا بمقر الشركه على العنوان الأتى : 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف مطلوب لكبرى مطاعم البرجر بالسعوديه ( الأحساء والخبر ) : * مشرف مطعم برجر . * طباخ برجر . * مسؤل تجهيزات وتحضيرات برجر. بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه لجميع الوظائف . خبرة بمجال البرجر فقط لا غير . برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه Word مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل tec@ejadah
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072519
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