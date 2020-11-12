مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مطلوب للتعاقد: مشرفين مبيعات مياه* بالشروط التاليه: - السن لا يزيد عنه 35. - خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمجال المياه والعصائر والمواد الغذائيه. - رخصة قيادة ثالثه أو ثانيه أو أولى. - خالي من أي مرض يعيق العمل. - لديه قدره على التحمل. ** الوظائف متاحه للمقيمين بمصر فقط. *مناديب مبيعات مياه بالشروط التاليه: - السن لا يزيد عنه 35. - خبرة لا تقل عن سنتان بمجال المياه والعصائر والمواد الغذائيه. - رخصة قيادة ثالثه أو ثانيه أو أولى. - القدرة على قيادة سيارات ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072336
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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