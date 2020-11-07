مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المعدات الصناعيه بالسعوديه ( جده ) : & فنى خراطه وفريزة لديه شهاده وخبرة فى المجال لا تقل عن 5 سنوات. & فنى سكب رمل لديه شهاده وخبرة فى المجال لا تقل عن 5 سنوات. برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072154
30 ريال
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30 جنيه
اتصل
30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
اتصل
30 ريال
30 درهم