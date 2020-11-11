مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى المطاعم الصينيه واليابانيه فى السعوديه ( الرياض ) : شيف سوشى خبرة لا تقل عن 3 سنوات . شيف يابانى خبرة لا تقل عن 3 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى