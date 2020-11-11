مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المطاعم الصينيه واليابانيه فى السعوديه ( الرياض ) : شيف سوشى خبرة لا تقل عن 3 سنوات . شيف يابانى خبرة لا تقل عن 3 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072153
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
1,600 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
111,111 ريال
30 ريال
555,555 ريال
اتصل
30 ريال
111 ريال
اتصل