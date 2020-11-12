مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى مصانع الحلويات والمواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب تكاليف خبرة لا تقل عن 4 سنوات خبرة بمصانع الحلويات أو المواد الغذائيه . لا يزيد السن عن 35 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى