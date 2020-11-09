مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مكاتب المراجعه والمحاسبه بالسعوديه ( القصيم – الرياض – الدمام – جده .) : مراجع حسابات خبرة بالشروط الأتيه : *خبرة لا تقل عن 3 سنوات كامراجع حسابات فى مكتب محاسبه ومراجعه . *لا يزيد السن عن 35 سنه . *خبرة بمعايير المراجعه والمحاسبه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف بالخارج
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071880
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