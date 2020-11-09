مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى مكاتب المراجعه والمحاسبه بالسعوديه ( القصيم – الرياض – الدمام – جده .) : مراجع حسابات خبرة بالشروط الأتيه : *خبرة لا تقل عن 3 سنوات كامراجع حسابات فى مكتب محاسبه ومراجعه . *لا يزيد السن عن 35 سنه . *خبرة بمعايير المراجعه والمحاسبه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى