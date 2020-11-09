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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات التجاره والمقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : سائق نقل تقيل السن لا يزيد عن 45 سنه الشروط رخصه قياده اولي مصريه – سعوديه نقل تقيل عمومي من يرغب في الاستفسار والتقدم للوظيفه يرجي الاتصال علي 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه ايجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

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العنوان: 3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 9/11/2020
رقم الإعلان: 2071761
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات التجاره والمقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : سائق نقل تقيل السن لا يزيد عن 45 سنه الش.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

9/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات التجاره والمقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : سائق نقل تقيل السن لا يزيد عن 45 سنه الش.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

9/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب 3 سائق ومشغل بمب خرسانة - في الجيزة مصر

مطلوب 3 سائق ومشغل بمب خرسانة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب 3 سائق ومشغل بمب خرسانة جاهزة للعمل لدي مؤسسة مقولات كبري بمدينة ابها راتب 2500 ريال مع توفير.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

11/10/2020
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