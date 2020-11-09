مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات التجاره والمقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : سائق نقل تقيل السن لا يزيد عن 45 سنه الشروط رخصه قياده اولي مصريه – سعوديه نقل تقيل عمومي من يرغب في الاستفسار والتقدم للوظيفه يرجي الاتصال علي 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071741
2,000 ريال
2,000 ريال
2,500 ريال