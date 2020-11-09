مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات التجاره والمقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : سائق نقل تقيل السن لا يزيد عن 45 سنه الشروط رخصه قياده اولي مصريه – سعوديه نقل تقيل عمومي من يرغب في الاستفسار والتقدم للوظيفه يرجي الاتصال علي 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى