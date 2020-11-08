مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مسؤله تسويق ومبيعات . يلزم لجميع الوظائف الشروط الاتيه : : السن لا يزيد عن 35 سنه . انـاث فقط . إجاده اللغه الأنجليزيه أجاده تامه لجميع الوظائف تحدث وكتابه وقراءة WORD برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه tec@ejadahr.com مع كتابه المسمى الموظيفى فى عنوان الأيميل مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071732
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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