مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المقاولات فى السعوديه ( الرياض ) محاسبه المحاسبه حاصله على بكالريوس تجارة شعبه محاسبه - تجيد استخدام برامج م ERB - ORICAL للتواصل برجاء ارسال السيره الذاتيه علي الايميل tec@ejadahr.comاو علي واتساب 01010766992
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071727
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
اتصل
اتصل
30 ريال
30 ريال
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
اتصل