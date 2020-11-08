مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى الصيدليات فى السعوديه ( الرياض ) : طبيب بيطرى دفعه 2015 فقط توفر الصيدليات الراتب الأساسى + السكن والأقامه والتامين الطبى والمواصلات + نسبه على الأرباح + نسبه على الكشوفات الخارجيه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى