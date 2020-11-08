مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى الصيدليات فى السعوديه ( الرياض ) : طبيب بيطرى دفعه 2015 فقط توفر الصيدليات الراتب الأساسى + السكن والأقامه والتامين الطبى والمواصلات + نسبه على الأرباح + نسبه على الكشوفات الخارجيه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071685
2,000 ريال
200 ريال
30 ريال
30 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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30 ريال
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300 ريال
200 ريال
30 ريال
30 ريال
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4,000 ريال