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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( الرياض – جده – القصيم ) / مندوب مبيعات خبرة بمجال الأجهزة الأليكترونيه ( أجهزة الكاشير ) حبرة لا تقل عن سنتين بالمجال . السن لا يزيد عن 35 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/11/2020
رقم الإعلان: 2071653
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العنوان:

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القسم: 

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- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات التجاريه فى السعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات خبرة فى مجال الحديد أو مواد البناء.
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18/10/2020
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مطلوب للتعاقد فورا مسوقين عقارى للعمل فى مكتب عقارات فى السعودية بالرياض شرط الخبرة فى المجال وسبق ل.
العنوان:

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15/10/2020
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مطلوب شيف البان للعمل بمدينة الدوادمى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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13/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المياه بالسعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات مياه بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

12/10/2020
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