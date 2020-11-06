مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى مصانع المواد الغذائيه فى السعوديه ( الرياض ) : شيف معجنات خبرة بعمل الرقاق بأنواعه وخبرة بعمل السمبوسك . لا يزيد السن عن 40 سنه برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه ايجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/11/2020
رقم الإعلان: 2071467
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لسفر فورا حلوانى شرقى وغربى للعمل فى مؤسسة مواد غذائية فى خميس مشيط - في الجيزة مصر

مطلوب لسفر فورا حلوانى شرقى وغربى للعمل فى مؤسسة مواد غذائية فى خميس مشيط

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24/10/2020
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صورة الاعلان: مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمدينة الدوادمى - في الجيزة مصر

مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمدينة الدوادمى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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5/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب شيف جزار - في الجيزة مصر

مطلوب شيف جزار

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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القسم: 

30 ريال

5/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب شيف عصائر بمدينة الدوادمى - في الجيزة مصر

مطلوب شيف عصائر بمدينة الدوادمى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب للعمل بمطعم كبير بمدينة الدوادمى فى المملكة العربية السعودية شـيف عصائـر خبرة بجميع أنواع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

555,555 ريال

1/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب شيف مخبوزات بمدينة الدوادمى - في الجيزة مصر

مطلوب شيف مخبوزات بمدينة الدوادمى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية شيف مخبوزات أن يكون لديهم خبره.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب لهايبر ماركت شيف مخبوزات للعمل بمدينة الدوادمى بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب لهايبر ماركت شيف مخبوزات للعمل بمدينة الدوادمى بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية شيف مخبوزات أن يكون لديهم خبره.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

29/9/2020
صورة الاعلان: لكبرى المطاعم بالمملكة العربية السعودية - الرياض صنايعى كريب - في الجيزة مصر

لكبرى المطاعم بالمملكة العربية السعودية - الرياض صنايعى كريب

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى المطاعم بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: ::{{● صنايعى كريب والبان كيك ●}}:: -.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

29/9/2020
صورة الاعلان: مطلوب شيف جزار بمدينة الدوادمى - في الجيزة مصر

مطلوب شيف جزار بمدينة الدوادمى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية شيف جـزار أن يكون لديهم خبره ل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

29/9/2020
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