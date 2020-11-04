مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : حاصل على دبلوم فى مجال الكمبيوتر . خبرة لا تقل عن سنتين فى بيع أجهزة وشبكات وبرامج الكمبيوتر . لم يسبق له السفر للسعوديه . السن من 20 : 30 سنه أعزب WORD برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه tec@ejadahr.com مع كتابه المسمى الموظيفى فى عنوان الأيميل مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071244
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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