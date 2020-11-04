مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : حاصل على دبلوم فى مجال الكمبيوتر . خبرة لا تقل عن سنتين فى بيع أجهزة وشبكات وبرامج الكمبيوتر . لم يسبق له السفر للسعوديه . السن من 20 : 30 سنه أعزب WORD برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه tec@ejadahr.com مع كتابه المسمى الموظيفى فى عنوان الأيميل مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى