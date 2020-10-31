مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى مصانع التقنيه والجوده والهايكل المعدنيه فى السعوديه ( الرياض ) : فنى هيدروليك . رسام اوتوكاد 2D.3D مشغل ماكينات CNC برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/11/2020
رقم الإعلان: 2071242
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