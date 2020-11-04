مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المعدات الصناعيه بالسعوديه ( جده ) : & فنى خراطه وفريزة لديه شهاده وخبرة فى المجال لا تقل عن 5 سنوات. & فنى سكب رمل لديه شهاده وخبرة فى المجال لا تقل عن 5 سنوات. & مشرف أو مدير مبيعات وتسويق مؤهل عالى خبرة فى مجال قطع غيار المعدات الصناعيه فقط لا تقل عن 5 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنه لجميع الوظائف . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى