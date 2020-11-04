مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المعدات الصناعيه بالسعوديه ( جده ) : & فنى خراطه وفريزة لديه شهاده وخبرة فى المجال لا تقل عن 5 سنوات. & فنى سكب رمل لديه شهاده وخبرة فى المجال لا تقل عن 5 سنوات. & مشرف أو مدير مبيعات وتسويق مؤهل عالى خبرة فى مجال قطع غيار المعدات الصناعيه فقط لا تقل عن 5 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنه لجميع الوظائف . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071241
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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