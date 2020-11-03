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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى المكاتب الأستشاريه فى السعوديه ( الرياض ) : *مهندس معمارى تصميم خبرة 8 : 15 سنه ( حبرة بالمكاتب الهندسيه ) . * مهندس مدنى تصميم إنشاءات خبرة 8 : 15 سنه ( خبرة بالمكاتب الهندسيه ) . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/11/2020
رقم الإعلان: 2071190
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المكاتب الأستشاريه فى السعوديه ( الرياض ) : *مهندس معمارى تصميم خبرة 8 : 15 سنه ( حبرة .
العنوان:

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3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

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مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس كهرباء صيانه ماكينات بلاستيك خبرة بالمصانع .
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28/10/2020
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مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى مكاتب الاستشارات الهندسيه بالسعوديه : مهندس كهرباء مصاعد . مهندس كهرباء تنفيذ . مهندس كه.
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27/10/2020
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27/10/2020
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مكاتب الاستشارات الهندسيه بالسعوديه : مهندس مدنى صيانه انشاءات مبانى خبرة لا تقل عن 5 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مكاتب الاستشارات الهندسيه بالسعوديه : مهندس معمارى تصميم خبرة لا تقل عن 5 سنوات وخبرة بب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مكاتب الاستشارات الهندسيه بالسعوديه : مهندس مساحه ( بكالريوس هندسه مساحه ) خبرة لا تقل ع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى توريدات الاجهزة الطبيه بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس أجهزة طبيه ( بكالريوس هندسه طبيه ) .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ميكانيكا شاحنات بمدينة جدة - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين ميكانيكا شاحنات بمدينة جدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل بكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية مهندسين ميكانيكا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

24/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المصاعد ف السعوديه ( الرياض – تبوك – المدينه – ابها – جيزان – الحائل .) •*فنى.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( خميس مشيط ) : مهندس مدنى خبرة فى اعمال الصيانه والتشغيل وسبق العمل .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس كهرباخبره بالعقدالموحد للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب مهندس كهرباخبره بالعقدالموحد للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مهندس كهرباءسبق له العمل بالسعوديه فإداره العقد الموحد مع شركه الكهرباء السعوديه سكيكو اومقاول.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

20/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المكاتب الهندسيه بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس معمارى تصميم : *خبره من 5 : 10 سنوات . *خ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/10/2020
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