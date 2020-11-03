مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالسعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات خبرة بالمصاعد فقط لا تقل عن سنتين السن لا يزيد عن 35 سنه رخصه قياده برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى