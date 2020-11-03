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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالسعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات خبرة بالمصاعد فقط لا تقل عن سنتين السن لا يزيد عن 35 سنه رخصه قياده برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/11/2020
رقم الإعلان: 2071179
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المقاولات فى السعوديه ( الرياض ) مسؤله تسويق ومبيعات . الشروط الاتيه : : السن.
العنوان:

الجيزة - مصر
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3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات خبرة فى النكهات الغذائيه لا تقل ع.
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3/11/2020
صورة الاعلان: لن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة تسويق عقارى بالسعودية.الرياض:- مطلو - في الجيزة مصر

لن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة تسويق عقارى بالسعودية.الرياض:- مطلو

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة تسويق عقارى بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● مسو.
العنوان:

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111 ريال

3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المعدات الصناعيه بالسعوديه ( جده ) : مشرف أو مدير مبيعات وتسويق مؤهل عالى خبرة فى .
العنوان:

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31/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائى تسويق الكترونى بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائى تسويق الكترونى بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية أخصائى تسويق إلكترونى خبرة 10 سنوات فأكث.
العنوان:

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200 ريال

29/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات التجاريه فى السعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات خبرة فى مجال الحديد أو مواد البناء.
العنوان:

الجيزة - مصر
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18/10/2020
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صورة الاعلان: مطلوب للتعاقد فورا مسوقين عقارى للعمل فى مكتب عقارات فى السعودية بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب للتعاقد فورا مسوقين عقارى للعمل فى مكتب عقارات فى السعودية بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للتعاقد فورا مسوقين عقارى للعمل فى مكتب عقارات فى السعودية بالرياض شرط الخبرة فى المجال وسبق ل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

15/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب شيف البان للعمل بمدينة الدوادمى - في الجيزة مصر

مطلوب شيف البان للعمل بمدينة الدوادمى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية شيف ألبان بمشتقاته أن يكون لدي.
العنوان:

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القسم: 

600 ريال

13/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المياه بالسعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات مياه بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

12/10/2020
صورة الاعلان: منسق معارض - في الجيزة مصر

منسق معارض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركه كبري بالقاهره منسق معارض خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى المعارض و المؤتمرات المحلية و الدول.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

12/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدير مبيعات لمجموعة تجارية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مدير مبيعات لمجموعة تجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية * مدير مبيعات خبره لا تقل عن خمس سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

500 ريال

11/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدير تسويق لمجموعة تجارية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مدير تسويق لمجموعة تجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية مدير تسـويق خبرة من 7 : 10 سنوات ترسل السيرة الذاتية .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

200 ريال

11/10/2020
صورة الاعلان: لكبرى المصانع بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً: ـ - في الجيزة مصر

لكبرى المصانع بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً: ـ

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى المصانع بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً: ـ ** المصنع يعمل لفتحات التكييف المركزي ** 📷.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

11/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب بائعين آثاث - في الجيزة مصر

مطلوب بائعين آثاث

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية بائعين آثاث خبرة من 7 : 10 سنوات فى مجال المفروشات وال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

11/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب بائع اثاث لشركة تجارية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب بائع اثاث لشركة تجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية بائعين آثاث خبرة من 7 : 10 سنوات فى مجال المفروشات وال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

30/9/2020
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