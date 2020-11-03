مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالسعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات خبرة بالمصاعد فقط لا تقل عن سنتين السن لا يزيد عن 35 سنه رخصه قياده برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071179
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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