مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات خبرة فى النكهات الغذائيه لا تقل عن سنتين لا يزيد السن عن 35 سنه . رخصه قياده . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى