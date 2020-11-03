مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات خبرة فى النكهات الغذائيه لا تقل عن سنتين لا يزيد السن عن 35 سنه . رخصه قياده . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071178
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
اتصل
200 ريال
اتصل
111 ريال
600 ريال
اتصل
اتصل
500 ريال
200 ريال
111 ريال
30 ريال
اتصل