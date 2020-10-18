مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المقاولات فى السعوديه ( الرياض ) مسؤله شؤون إداريه ( H.R ) الشروط الاتيه : : السن لا يزيد عن 35 سنه . انـاث فقط . إجاده اللغه الأنجليزيه أجاده تامه لجميع الوظائف تحدث وكتابه وقراءة WORD برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه tec@ejadahr.com مع كتابه المسمى الموظيفى فى عنوان الأيميل مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى