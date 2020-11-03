مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المقاولات فى السعوديه ( الرياض ) المحاسبه حاصله على بكالريوس تجارة شعبه محاسبه - تجيد استخدام برامج ERB - ORICAL الشروط الاتيه : : السن لا يزيد عن 35 سنه . انـاث فقط . إجاده اللغه الأنجليزيه أجاده تامه لجميع الوظائف تحدث وكتابه وقراءة WORD برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه tec@ejadahr.com مع كتابه المسمى الموظيفى فى عنوان الأيميل مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071176
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30 ريال
30 ريال
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30 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
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