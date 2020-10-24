مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى الشركات الأستثماريه ف السعوديه ( مكه – الرياض – الدمام – جده : موظف إستقبال بالشروط الأتيه : * خبرة سنه على الأقل فى مجال إستقبال الفنادق. * السن لا يزيد عن 35 حد أقصى. * مؤهل عالى. برجاء إرسال السيرة الذاتيه بصيغه word على الإيميل مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الإيميل tec@ejadahr.com مجموعه إجاده للتوظيف _ الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070862
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