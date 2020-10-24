مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى الشركات الأستثماريه ف السعوديه ( مكه – الرياض – الدمام – جده : موظف إستقبال بالشروط الأتيه : * خبرة سنه على الأقل فى مجال إستقبال الفنادق. * السن لا يزيد عن 35 حد أقصى. * مؤهل عالى. برجاء إرسال السيرة الذاتيه بصيغه word على الإيميل مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الإيميل tec@ejadahr.com مجموعه إجاده للتوظيف _ الدقى