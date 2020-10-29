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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات المعدات الصناعيه بالسعوديه ( جده ) : مشرف أو مدير مبيعات وتسويق مؤهل عالى خبرة فى مجال قطع غيار المعدات الصناعيه فقط لا تقل عن 5 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنه لجميع الوظائف . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/10/2020
رقم الإعلان: 2070861
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب اخصائى تسويق الكترونى بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائى تسويق الكترونى بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية أخصائى تسويق إلكترونى خبرة 10 سنوات فأكث.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

200 ريال

29/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات التجاريه فى السعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات خبرة فى مجال الحديد أو مواد البناء.
العنوان:

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18/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للتعاقد فورا مسوقين عقارى للعمل فى مكتب عقارات فى السعودية بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب للتعاقد فورا مسوقين عقارى للعمل فى مكتب عقارات فى السعودية بالرياض

(فرصة عمل)

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مطلوب للتعاقد فورا مسوقين عقارى للعمل فى مكتب عقارات فى السعودية بالرياض شرط الخبرة فى المجال وسبق ل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

15/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب شيف البان للعمل بمدينة الدوادمى - في الجيزة مصر

مطلوب شيف البان للعمل بمدينة الدوادمى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية شيف ألبان بمشتقاته أن يكون لدي.
العنوان:

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القسم: 

600 ريال

13/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المياه بالسعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات مياه بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

12/10/2020
صورة الاعلان: منسق معارض - في الجيزة مصر

منسق معارض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركه كبري بالقاهره منسق معارض خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى المعارض و المؤتمرات المحلية و الدول.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

12/10/2020
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صورة الاعلان: مطلوب مدير مبيعات لمجموعة تجارية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مدير مبيعات لمجموعة تجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية * مدير مبيعات خبره لا تقل عن خمس سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

500 ريال

11/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدير تسويق لمجموعة تجارية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مدير تسويق لمجموعة تجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية مدير تسـويق خبرة من 7 : 10 سنوات ترسل السيرة الذاتية .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

200 ريال

11/10/2020
صورة الاعلان: لكبرى المصانع بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً: ـ - في الجيزة مصر

لكبرى المصانع بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً: ـ

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى المصانع بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً: ـ ** المصنع يعمل لفتحات التكييف المركزي ** 📷.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

11/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب بائعين آثاث - في الجيزة مصر

مطلوب بائعين آثاث

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية بائعين آثاث خبرة من 7 : 10 سنوات فى مجال المفروشات وال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

11/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب بائع اثاث لشركة تجارية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب بائع اثاث لشركة تجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية بائعين آثاث خبرة من 7 : 10 سنوات فى مجال المفروشات وال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

30/9/2020
صورة الاعلان: مطلوب شيف البان بمشتقاته لهايبر ماركت بالدوادمى - في الجيزة مصر

مطلوب شيف البان بمشتقاته لهايبر ماركت بالدوادمى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية شيف ألبان بمشتقاته أن يكون لدي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

29/9/2020
صورة الاعلان: مطلوب تيلى ماركتنج - سكرتارية - مندوبي مبيعات اعلانات من الجنسين - في الجيزة مصر

مطلوب تيلى ماركتنج - سكرتارية - مندوبي مبيعات اعلانات من الجنسين

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل لوكالة اعلانية وشركة تنظيم معارض كبرى بالدقى - تيلى ماركتنج - اخصائى تسويق اليكترونى .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

26/9/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائى تسويق لشركة تجارية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائى تسويق لشركة تجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية أخصائى تسويق إلكترونى خبرة 10 سنوات فأكث.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

200 ريال

22/9/2020
صورة الاعلان: مطلوب بائع اثاث لشركة تجارية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب بائع اثاث لشركة تجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مهندس شبكات IT خبرة 10 سنوات فأكثر لجميع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/9/2020
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