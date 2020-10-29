مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المعدات الصناعيه بالسعوديه ( جده ) : مشرف أو مدير مبيعات وتسويق مؤهل عالى خبرة فى مجال قطع غيار المعدات الصناعيه فقط لا تقل عن 5 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنه لجميع الوظائف . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070861
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