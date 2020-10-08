مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المعدات الصناعيه بالسعوديه ( جده ) : & فنى خراطه وفريزة لديه شهاده وخبرة فى المجال لا تقل عن 5 سنوات. & فنى سكب رمل لديه شهاده وخبرة فى المجال لا تقل عن 5 سنوات. برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070860
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
30 درهم
اتصل
اتصل