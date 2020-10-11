مطلوب للسفر للسعوديه ( الرياض – جده – الدمام – مكه ) : مدير انتاج خبرة فى مصانع الحلويات والشيكولاته . السن لا يزيد عن 40 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى