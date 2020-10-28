مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( خميس مشيط ) : مهندس مدنى خبرة فى اعمال الصيانه والتشغيل وسبق العمل له بالسعوديه خبرة من 5 الى 10 سنوات برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الايميل بصيغه word مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الايميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى