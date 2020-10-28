مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس كهرباء صيانه ماكينات بلاستيك خبرة بالمصانع لاتقل عن 5 سنوات . مهندس ميكانيكا صيانه ماكينات بلاستيك خبرة بالمصانع لا تقل عن 5 سنوات . فنى قوالب حقن بلاستيك . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى