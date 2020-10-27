مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى توريدات الاجهزة الطبيه بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس أجهزة طبيه ( بكالريوس هندسه طبيه ) خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى المعدات الطبيه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070514
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30 ريال
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3,500 ريال
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