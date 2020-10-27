مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى مكاتب الاستشارات الهندسيه بالسعوديه : مهندس مدنى صيانه انشاءات مبانى خبرة لا تقل عن 5 سنوات . مهندس مدنى تنفيذ خبرة من 7 : 15 . مهندس مدنى اشراف على التنفيذ + شهاده خبرة لا تقل عن 5 سنوات PMP مدير مشروع مدنى السن لا يزيد عن 45 سنه يلزم لكل الوظايف خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى .