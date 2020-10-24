مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى المكاتب الفندقيه فى السعوديه ( الرياض ) : سكرتير مؤهل عالى . موظف أستقبال خبرة فى الفنادق . السن لا يزيد عن 30 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com