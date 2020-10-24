مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى المكاتب الفندقيه فى السعوديه ( الرياض ) : سكرتير مؤهل عالى . موظف أستقبال خبرة فى الفنادق . السن لا يزيد عن 30 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

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العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/10/2020
رقم الإعلان: 2070283
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