مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المكاتب الفندقيه فى السعوديه ( الرياض ) : سكرتير مؤهل عالى . موظف أستقبال خبرة فى الفنادق . السن لا يزيد عن 30 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070283
250 ريال
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