مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المطاعم الأيطاليه بالسعوديه ( الأحساء والخبر ) : طباخ أيطالى . كابتن أوردر . برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه Word مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل -tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف - الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070281
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111,111 ريال
30 ريال
555,555 ريال
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30 ريال
111 ريال
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