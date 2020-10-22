مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( خميس مشيط ) : مهندس مدنى خبرة فى اعمال الصيانه والتشغيل وسبق العمل له بالسعوديه خبرة من 5 الى 10 سنوات محاسب عام خبرة من 2 : 4 برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الايميل بصيغه word مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الايميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070239
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3,500 ريال
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