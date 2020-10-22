مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المصاعد ف السعوديه ( الرياض – تبوك – المدينه – ابها – جيزان – الحائل .) •*فنى صيانه الكترونيات . •*فنى تركيبات مصاعد كهرباء وميكانيكا . •مهندس ميكانيكا مصاعد . •مهندس كهرباء خبرة بالمصاعد بالشروط الأتيه : بكالريوس هندسه قسم كهرباء دفعات 2012 / 2013 / 2014 / 2015 فقط *خبرة بجميع أنواع المصاعد ( تركيب وتجميع كنترولات وصيانه وعلى معرفه بجميع الكروت المصريه وغير المصريه ) . *خبرة بتجميع كنترول الطوارئ للمصاعد ( بطاريه الطوارئ ) . *خبرة فى تركيب مرحله الكهرباء للمصاعد . *ل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070238
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3,500 ريال
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30 ريال
1,111 ريال