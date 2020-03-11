مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض سكرتير - خبرة 2 : 5 سنوات - يجيد اللغة الانجليزية - لا يزيد عن 30 سنة ترسل السير الذاتية باللغة العربية على الايميل hr@ejadahr.com مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055642
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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