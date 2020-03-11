مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض سكرتير - خبرة 2 : 5 سنوات - يجيد اللغة الانجليزية - لا يزيد عن 30 سنة ترسل السير الذاتية باللغة العربية على الايميل hr@ejadahr.com مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055642
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