مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" مبرمج PHP خبرة 3 : 4 سنوات لا يزيد عن 35 سنة ترسل السير الذاتية باللغة العربية على الايميل hr@ejadahr.com مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج