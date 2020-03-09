مطلوب للسفر للسعوديه

المقابلة يوم الثلاثاء 2020/3/10 الساعة 11 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" محاسب – بكالريوس تجارة قسم محاسبه خبرة 2 : 3 سنوات لا يزيد عن 27 سنة ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج