مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|شركة تخليص جمركي "الرياض" ***************************** تطلب محاسب قانوني - تجارة محاسبة - يفضل خبرة سابقة في الخليج - خبرة من 10 الى 20 سنة - السن من 35 الى 45 سنة ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ************************************************ مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055513
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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