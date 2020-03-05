مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
المقابلة يوم الثلاثاء 2020/3/10 الساعة 11 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" *مسوق عقاري خبرة 2 : 3 سنوات لا يزيد عن 27 سنة ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/3/2020
رقم الإعلان: 2055512
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المقابلة يوم السبت 2020/3/7 الساعة 11 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب Marketing programs للسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب Marketing programs للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات البرمجة بالسعودية.الرياض .:- #Sales #IT #Software_Ma.
العنوان:

الجيزة - مصر
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اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" **************************** مندوب مبيعات - خبرة 1 : 5 سنوات .
العنوان:

الجيزة - مصر
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اتصل

4/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

سيتم عمل المقابلة خلال 4 ايام شركة دعاية و اعلان بالسعودية *************************** تطلب مشرف ورش.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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3/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب مناديب مبيعات برخصة نقل خفيف سعودية لشركة مياة بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مناديب مبيعات برخصة نقل خفيف سعودية لشركة مياة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مصانع المياة بالسعودية.الرياض .:- #Sales_Representative #م.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

3/3/2020
صورة الاعلان: بائع ملابس - في الجيزة مصر

بائع ملابس

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب عااجلا لشركه ملابس كبري في السعوديه بالرياض (بائع ملابس ) عنده خبره بالتفصيل والمقاسات والخياط.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

3/3/2020
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صورة الاعلان: مطلوب بائعين لمحل حلويات للسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب بائعين لمحل حلويات للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمحل حلويات. بالسعودية - الاحساء:: ::{{● بـآئـعـيـن ●.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

2/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعوديه ( الدمام ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه فقط لا غير : * خبرة فى المواد الغذائ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

2/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مندوب مبيعات - مشرف مبيعات - بائع جملة للعمل بالمملكة العربية ا - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: مندوب مبيعات - مشرف مبيعات - بائع جملة للعمل بالمملكة العربية ا

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المقابلة يوم الاحد 2020/3/1 الساعة 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - ال.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

29/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب مندوبين مبيعات للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مندوبين مبيعات للعمل ب ابها (السعوديه ) -مطلوب توافر رخصه قياده - خبره لا تقل عن سنه - السن لا.
العنوان:

الجيزة - مصر
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اتصل

29/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مشرفين /ومناديب. مبيعات لشركة تعمل بالمواد البلاستيكية والورقية بالس - في الجيزة مصر

مطلوب مشرفين /ومناديب. مبيعات لشركة تعمل بالمواد البلاستيكية والورقية بالس

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيفب_بالخارج لكبرى الشركات الرائده في تصنيع و تجاره #الموادالبلاستيكية و #الور.
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القسم: 

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28/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مندوب مبيعات - مشرف مبيعات - بائع جملة للعمل بالمملكة العربية ا - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: مندوب مبيعات - مشرف مبيعات - بائع جملة للعمل بالمملكة العربية ا

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المقابلة يوم الاحد 2020/3/1 الساعة 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المقابله الأحد 1/3/2020 – الساعه 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدو.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مندوب مبيعات - مشرف مبيعات - بائع جملة للعمل بالمملكة العربية ا - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: مندوب مبيعات - مشرف مبيعات - بائع جملة للعمل بالمملكة العربية ا

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المقابلة الاحد 2020/3/1 الساعة 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

شركة مطبوعات و ديكورات بالسعودية "الرياض" ********************** مندوب مبيعات - شرط خبرة لا .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

23/2/2020
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