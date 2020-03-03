مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفر بالسعوديه – الرياض : محاسب دفعات 2015 – 2016 – 2017 فقط للعمل بشركه مواد غذائيه فى الرياض السن لا يزيد عن 30 سنه سيتم عمل المقابله فى خلال يومين برجاء ارسال السير الذاتيه على الواتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/3/2020
رقم الإعلان: 2055366
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العنوان:

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20/2/2020
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مطلوب محاسبين لسلسلة كافيهات بالسعودية

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- في الجيزة مصر

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العنوان:

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اتصل

20/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: محاسبين للعمل في الرياض ب المملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: محاسبين للعمل في الرياض ب المملكة العربية السعودية

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- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية ********************** محاسبين شرط - تجارة محاسبة - خبرة من 4 الى 8 سنوات - ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسبين لمحلات تجارية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب محاسبين لمحلات تجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمؤسسة تجارية بالسعودية.:- مطلوب فوراً:ـ ::{{●محاسبين .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2020
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