مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر بالسعوديه – الرياض : محاسب دفعات 2015 – 2016 – 2017 فقط للعمل بشركه مواد غذائيه فى الرياض السن لا يزيد عن 30 سنه سيتم عمل المقابله فى خلال يومين برجاء ارسال السير الذاتيه على الواتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055366
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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