مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر بالسعوديه – الرياض : محاسب دفعات 2015 – 2016 – 2017 فقط للعمل بشركه مواد غذائيه فى الرياض السن لا يزيد عن 30 سنه سيتم عمل المقابله فى خلال يومين برجاء ارسال السير الذاتيه على الواتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج – الدقى