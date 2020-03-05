مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|المقابله يوم الأتنين الموافق 9/7/2020 الساعه 11 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي شركة مقاولات و صيانة بالسعودية ***************************** تطلب مهندس كهرباء - بكالوريوس هندسة كهرباء - خبرة 2 : 10 سنوات - خبرة في اعطال و صيانة المصاعد بكروتها المختلفة - لايزيد عن 35 سنة فني كهرباء - دبلوم او معهد فني كهرباء - خبرة من 2 الى 10 سنوات - خبرة في اعطال و صيانة المصاعد بكروتها المختلفة - لايزيد عن 35 سنة -
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055306
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل